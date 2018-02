Fusillade dans un lycée de Floride : la 18ème depuis début janvier

Au moins 17 morts lors d’une fusillade survenue dans un lycée de Parkland, en Floride, ce mercredi 14 février. Le tireur identifié comme étant Nikolaus Cruz est un ancien élève de l’établissement, âgé de 19 ans, renvoyé pour des raisons disciplinaires. Il aurait déclenché une alarme incendie pour faire sortir les lycéens dans les couloirs et aurait ensuite tiré à vue. Il a été arrêté peu de temps après par la police.

Il a semé la panique parmi les élèves retranchés dans leurs classes ou tentant de s’échapper, comme en témoigne cet élève : "L’alarme incendie a retenti, donc tout le monde est sorti comme si c’était un exercice normal et puis, tout d’un coup, j’ai entendu deux coups de feu. J’ai vu tout un tas de gens courir dans ma direction et tous les membres de l’administration et les professeurs nous ont dit de courir, alors j’ai couru."

"Cela n’arrive nulle part ailleurs qu’aux États-Unis."

C’est la 18ème fusillade dans un établissement scolaire américain depuis début janvier et la 291ème survenue au cours de ces cinq dernières années. Pour le sénateur démocrate Chris Murphy, desespéré, "cela n’arrive nulle part ailleurs qu’aux États-Unis."

Le jeune homme était armé d'un fusil semi-automatique, une arme qu’il est facile de se procurer dans la majeure partie du pays. Les États-Unis comptent aujourd’hui presque autant d’armes à feu que d’habitants.