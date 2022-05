Fusillade au Texas : pourquoi les tueries de masses ne cessent pas aux États-Unis ?

France 2

Mardi 24 mai, une nouvelle fusillade s’est déroulée dans l’état du Texas, aux États-Unis. Les tueries de masse sont de plus en plus nombreuses en Amérique.

Le scénario se répète inexorablement : en 2012, dans le Connecticut (États-Unis), 28 morts, dont 20 enfants perdaient la vie. Déjà un tireur fou, déjà une école primaire, déjà des larmes : celles des familles et celles du président de l’époque, Barack Obama. Dix ans plus tard, rien n’a changé. Il y a plus de tueries de masse aux États-Unis que de jours dans l’année, puisque 111 personnes meurent chaque jour. Mardi 24 mai au soir, le sénateur démocrate du Connecticut demandait une nouvelle fois à ses congénères de l’écouter, et d’encadrer la vente et le port des armes.

Le deuxième amendement

Le droit de porter une arme est constitutionnel aux États-Unis, il s'agit du célèbre deuxième amendement. Un droit particulièrement difficile à restreindre, d’autant plus que la très puissante NRA, le lobby des armes, veille au grain. C’est le plus grand réseau aux États-Unis. Il multiplie les spots de publicité et finance les campagnes des politiques.