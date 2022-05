Fusillade au Texas : l’émotion et la colère sont grandes chez les américains

Aux États-Unis, le choc est grand. Après la fusillade dans une école du Texas, dans laquelle 19 enfants et deux adultes ont été tués, c’est la colère qui prime dans tout le pays "parce que le bilan est très lourd, mais aussi en raison de l’âge des victimes", rapporte Camille Guttin, envoyée spéciale sur place. "C’est une école primaire qui a été visée, c’est-à-dire que les enfants avaient sept, huit, neuf ans, maximum", précise la journaliste.

Une loi pour changer de paradigme ?

Selon Camille Guttin, de plus en plus d’Américains demanderaient plus de contrôles et plus de régulation. Joe Biden en a parlé dans son discours, mardi 24 mai. Selon le président des États-Unis, il faut légiférer dans ce sens-là. Face à lui, Joe Biden a le puissant lobby pro-armes, celui de la NRL, sur lequel s’appuie le Parti républicain. La justification pour la fusillade est toujours la même : "C’est la faute d’un individu uniquement et non pas des armes", rapporte la journaliste.