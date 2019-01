Etats-Unis : une vague de froid polaire frappe le nord du pays

Le vent glacial descendu du cercle arctique et qui se dirige vers la côte est du pays a déjà fait au moins trois morts, selon les médias américains.

Ils sont confrontés à une vague de froid historique. Plusieurs millions d'habitants du nord des Etats-Unis vont braver des températures glaciales mercredi 30 janvier. En effet, jusqu'à - 50 degrés celsius en ressenti sont attendus, provoquant fermetures d'école, suspensions de distribution du courrier ou perturbations du trafic aérien.

Les habitants de la région du "Midwest" devraient se réveiller avec - 21 degrés en ressenti à Pittsburgh en Pennsylvanie, à l'est du pays, - 45 à Chicago ou encore -50 à Grand Forks, dans le Dakota du Nord, non loin de la frontière avec le Canada, selon les prévisions de la chaîne météo Weather Channel (lien en anglais).

Attendez-vous à des températures glaciales, un froid mordant et des températures ressenties potentiellement mortelles.National Weather Service, la météorologie américaine

Un vent descendu du cercle arctique

Face à la détérioration des conditions météo, la poste américaine, le US Postal Service, a indiqué suspendre sa distribution de courrier dans six Etats de cette région, a rapporté la chaîne CNN (lien en anglais). Il s'agit de l'Illinois, l'Iowa, le Minnesota, le Dakota du Nord, Dakota du Sud et le Wisconsin.

