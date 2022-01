États-Unis : une jeune femme sauve trois enfants dans un étang gelé

Des policiers du comté d'Arapahoe, dans le Colorado (États-Unis), se démènent autour d'un étang gelé pour sauver la vie d'une petite fille de six ans qui ne respire plus. Quelques minutes plus tôt, la fillette et deux enfants sont tombés dans l'eau. "C'est vraiment difficile de voir une petite fille de six ans avec le visage bleu et les yeux grands ouverts qui ne répond plus", témoigne Justin Dillard, policier.



"C'était à moi d' agir "

Heureusement, les policiers parviennent à la réanimer. Mais pour eux, l'héroïne du jour, c'est Dusti Talavera. Cette voisine de 23 ans, n'a pas hésité une seule seconde avant de se porter à la rescousse des enfants. "Il n'y avait personne dehors, je savais que c'était pour moi, que c'était à moi d'agir", raconte la jeune femme. Après deux nuits à l'hôpital, la jeune fille a pu rentrer chez elle, avec sa famille, elle en a profité pour rencontrer ses sauveurs.