Etats-Unis : une fusillade fait "plusieurs morts" dans un centre commercial d'El Paso

Il était midi, heure locale, lorsque les premiers coups de feu ont retenti. Une fusillade a éclaté, samedi 3 août, dans un centre commercial de la ville texane d'El Paso (Etats-Unis). Selon la police locale, il y a "plusieurs morts", sans donner plus de détails. Trois personnes ont été placées en garde à vue, indique le maire de la ville. Un porte-parole de la police a précisé un peu plus tard que le calme était revenu mais que la situation n'était pas encore considérée comme sécurisée.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.