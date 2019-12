Etats-Unis : une fusillade dans la banlieue new-yorkaise fait plusieurs morts et des blessés

Un policier et plusieurs civils ont été tués lors d'une fusillade à l'intérieur d'une superette casher à Jersey City, dans le New Jersey (Etats-Unis), indique le correspondant de franceinfo dans le pays. Les coups de feu ont également fait plusieurs blessés. Le procureur du comté d'Hudson (lien en anglais), qui englobe Jersey City, a confirmé qu'un policier avait été tué, et trois personnes blessées, deux policiers et un civil.

Des chaînes de télévision, dont NBC (lien en anglais), ont indiqué que la fusillade, qui s'est déroulée à proximité de l'épicerie, a pu faire six morts dont deux assaillants présumés, mais ces informations n'ont pas été confirmées officiellement.

Aucune explication officielle n'a encore été donnée quant aux origines de cette fusillade, qui a commencé à la mi-journée et a duré plus de deux heures. Selon certains médias locaux, les tirs auraient commencé lorsqu'un policier, qui enquêtait sur un meurtre, s'est approché de l'épicerie, proche d'une synagogue et d'une école. Des centaines de coups de feu ont été échangés, selon NBC. Le maire a depuis indiqué que le quartier était sécurisé. Le président Donald Trump a réagi, dénonçant sur Twitter une "fusillade terrifiante".

Just received a briefing on the horrific shootout that took place in Jersey City, NJ. Our thoughts & prayers are w/ the victims & their families during this very difficult & tragic time. We will continue to monitor the situation as we assist local & state officials on the ground.