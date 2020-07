Etats-Unis : une explosion provoque un spectaculaire incendie à bord d'un navire militaire en Californie

L'explosion s'est produite alors que 160 marins se trouvaient à bord du navire. Au moins 21 personnes sont blessées.

L'alarme s'est déclenchée dans la matinée. Une explosion suivie d'un incendie spectaculaire a fait au moins 21 blessés, dimanche 12 juillet, à bord d'un navire militaire américain dans une base navale de Californie, selon les autorités et les médias locaux. Les chaînes de télévision américaines ont montré une épaisse fumée s'élevant de l'USS Bonhomme Richard, qui se trouvait à quai dans la base navale de San Diego, son port d'attache, pour des opérations de maintenance. Tout autour, des bateaux-pompes combattaient l'incendie à l'aide de leurs canons à eau.

Video of the USS Bonhomme Richard shot from SDFD copter 3. #shipfire pic.twitter.com/tYluuN5pii — SDFD (@SDFD) July 12, 2020

L'explosion, dont la cause reste inconnue, s'est produite alors que 160 marins se trouvaient à bord du navire. Lors d'une conférence de presse, l'amiral Philip Sobeck a précisé que l'incendie a débuté dans la partie inférieure du navire avant d'atteindre les parties supérieures, cite The Times of San Diego (en anglais).

Selon les forces navales américaines, 17 marins et quatre civils ont été légèrement blessés et conduits à l'hôpital. Plusieurs pompiers ont également subi des brûlures et inhalé de la fumée, selon les médias. L'incendie pourrait se poursuivre "pendant des jours" et le navire pourrait brûler "jusqu'à la ligne de flottaison", a affirmé à CNN le chef des pompiers de San Diego.