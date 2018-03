Etats-Unis : une Américaine condamnée à six mois de prison après avoir abattu son petit ami pour des clics sur Youtube

En juin 2017, elle avait tiré sur Pedro Ruiz, qui pensait arrêter les balles avec une encyclopédie.

Elle avait abattu son petit ami alors que ce couple de jeunes parents filmait une vidéo destinée à les rendre célèbres sur internet. Une Américaine de 20 ans a été condamnée à six mois de prison, mercredi 14 mars. Son petit ami, Pedro Ruiz qui serrait contre lui une encyclopédie, croyant que le livre arrêterait les balles de gros calibre du pistolet semi-automatique Desert Eagle, était mort sur le coup en juin 2017. Il avait alors 22 ans.

Un contrôle judiciaire de dix ans

Monalisa Perez, enceinte du deuxième enfant du couple au moment des faits, avait plaidé coupable d'homicide involontaire en décembre et un juge du Minnesota a prononcé mercredi sa peine de six mois de prison, assortie d'un contrôle judiciaire de dix ans. Monalisa Perez s'est également engagée à ne pas solliciter d'argent en rapport avec l'affaire et a désormais interdiction de posséder une arme à feu.