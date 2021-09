Etats-Unis : un train déraille dans le Montana, deux passagers décèdent

Au milieu de leurs bagages, les passagers d'un train qui reliait les villes de Chicago à Seattle, regardent un des wagons qui a complètement basculé. Vers 16 heures samedi 25 septembre, un train a déraillé au nord du Montana. Ils étaient 157 à bord, dont 16 membres d'équipages. Trois personnes sont décédées.

Des accidents réguliers aux Etats-Unis

Les rescapés ont été amenés dans un lycée à proximité du lieu de l'accident, où ils ont été pris en charge. "Le train a basculé environ à 45 degrés puis il a continué à tomber. Je me suis accroché à la table et mes jambes pendaient dans le vide", raconte un passager. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de ce déraillement. Le réseau ferroviaire souffre d'un sous-financement chronique aux Etats-Unis et des accidents mortels s'y produisent régulièrement.