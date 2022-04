États-Unis : un renard attaque des passants à Washington

Il était devenu l'animal le plus recherché de Washington (États-Unis). Mardi 5 avril, un renard a erré dans la capitale américaine, près du Sénat et de la Chambre des représentants. Sur sa route, un élu affirme avoir été mordu. "J'ai senti quelque chose m'attaquer par derrière. Je pensais que c'était un petit chien ou quelque chose du genre. Je me suis tourné et j'ai sauté. J'avais mon parapluie en main en pensant que j'allais chasser un chien, mais c'était bien un renard", raconte Ami Bera, élu démocrate de la Californie à la Chambre des représentants.



"Il y a sûrement d'autres renards"

Le renard a aussi attaqué plusieurs passants. Les morsures peuvent être graves et transmettre la rage. Après quelques heures de recherche, le renard a finalement été capturé par la police locale, qui reste aux aguets. "Beaucoup de gens ont demandé : est-ce le seul et unique renard ? Nous espérons que c'est le seul, mais il y a d'autres tanières dans la région, alors il y a sûrement d'autres renards", prévient Tim Barber, de la police du Capitole. La présence des renards n'est pas inhabituelle dans certaines villes américaines, mais les attaques sur les humains restent très rares.