États-Unis : un milliardaire éponge les dettes de 400 étudiants

C'est la belle histoire du lundi 20 mai. Un milliardaire américain a fait preuve d'une immense générosité. À Atlanta (États-Unis), il a profité de la remise des diplômes de 400 étudiants pour annoncer qu'il allait payer toutes leurs dettes de scolarité. Une cérémonie inoubliable pour ces étudiants qui pourront se lancer dans la vie active avec un poids (lourd) en moins sur les épaules.

L'Afro-américain le plus riche du pays

"Ma famille va créer une bourse pour effacer vos prêts étudiants", a ainsi annoncé Robert Smith à des diplômés comblés de joie et aux visages parfois très expressifs. Pour ces jeunes Américains, le geste est immense tant une grande majorité a emprunté pour financer ses études. L'un d'entre eux a témoigné et a révélé avoir plus de 80 000 euros de dettes.

Robert Smith est l'Afro-américain le plus riche du pays, et compte bien aider sa communauté. L'université en question, où il n'a pas étudié, a néanmoins vu passer des étudiants majoritairement noirs, dont Martin Luther King, Spike Lee et Samuel L. Jackson.

