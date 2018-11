Etats-Unis : un homme ouvre le feu et tue deux femmes dans un club de yoga en Floride

Cinq autres personnes ont été blessées, et le tireur a été trouvé mort sur les lieux, "après avoir retourné l'arme contre lui".

Un homme de 40 ans a ouvert le feu et tué deux femmes, vendredi 2 novembre, dans un établissement spécialisé dans les cours de yoga à Tallahassee, en Floride, selon Michael DeLeo, chef de la police locale. Le tireur, identifié par la police comme Scott Paul Beierle, est mort également. Les victimes, Nancy Van Vessem, 61 ans, et Maura Binkley, 21 ans, sont mortes à leur arrivée à l'hôpital. Deux personnes blessées sont "dans un état stable", selon la police et trois autres ont pu sortir de l'hôpital.

"A environ 17h47, la police de Tallahassee a répondu (à un appel) en référence à une fusillade. En arrivant sur place, les policiers ont trouvé plusieurs victimes souffrant de blessures par balle", a déclaré Michael DeLeo, lors d'une brève conférence de presse. "Le tireur est décédé, possiblement après avoir retourné son arme contre lui", a ajouté le policier. "Des indices montrent que plusieurs personnes se sont battu et ont essayé de sauver non seulement elles-mêmes mais aussi les autres, ce qui témoigne de leur courage", a souligné Michael DeLeo.

Le maire de Tallahassee, Andrew Gillum, en pleine campagne électorale pour tenter de devenir mardi le premier gouverneur noir de la Floride, a annoncé qu'il allait retourner dans sa ville vendredi soir. "Je suis très reconnaissant aux forces de l'ordre pour leur rapide réaction à la fusillade dans un établissement de yoga de Tallahassee aujourd'hui", a tweeté le maire de la capitale de la Floride. "Aucun acte de violence par arme à feu n'est acceptable."