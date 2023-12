Etats-Unis : un homme déclaré innocent après avoir passé 48 ans en prison pour meurtre

Son innocence a enfin été reconnue. Un Afro-Américain de 70 ans a été déclaré innocent par un tribunal de l'Oklahoma, mardi 19 décembre, après avoir passé 48 ans incarcéré pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Glynn Simmons avait été condamné à mort en 1975 pour le meurtre d'un employé d'un magasin de spiritueux âgé de 30 ans, lors d'un cambriolage à Edmond. Un autre homme, Don Roberts, avait écopé de la même sentence. Leur peine a ensuite été condamnée en prison à vie, explique la BBC.

La condamnation des deux hommes avait été décidée sur la base du simple témoignage d'une cliente du magasin. Cette victime, adolescente aux moments des faits, avait survécu après avoir reçu une balle dans la tête lors du cambriolage. A l'époque, elle avait affirmé, lors d'une séance d'identification, avoir reconnu Glynn Simmons et Don Roberts. Lors du procès, les deux hommes avaient déclaré qu'ils ne se trouvaient pas dans l'Oklahoma le jour du meurtre.

Il peut réclamer une indemnisation

Une enquête ultérieure a remis en cause les allégations de cette victime. Don Roberts a été libéré en 2008 et Glynn Simmons en juillet 2023, après avoir 48 ans, un mois et 18 jours d'incarcération. Il lui a fallu attendre cinq mois supplémentaires pour qu'un tribunal de l'Oklahoma n'annule formellement sa condamnation. Glynn Simmons est ainsi devenu la personne qui a passé le plus de temps emprisonné avant d'être innocenté dans l'histoire de Etats-Unis, selon le registre national américain des disculpations.

"C'est un jour que nous attendions depuis très, très longtemps, a-t-il déclaré mardi à la presse. Nous pouvons dire que justice a été rendue aujourd'hui, enfin." Glynn Simmons peut désormais prétendre à une indemnisation. "Ce qui a été fait a été fait, mais il faut rendre des comptes", a-t-il affirmé.