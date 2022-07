Etats-Unis : un chanceux remporte plus de 1,3 milliard de dollars à la loterie américaine

C'est l'un des plus gros gains de l'histoire de la loterie américaine. Une personne a décroché le jackpot vendredi soir, soit plus de 1,33 milliard de dollars (1,30 milliard d'euros), ont annoncé, samedi 30 juillet, les organisateurs de Mega Millions sur leur site internet (en anglais). Le gros lot avait d'abord été estimé à 1,28 milliard de dollars, mais "la valeur finale a été supérieure à l'estimation", sur la base des ventes réelles, a expliqué Mega Millions.

"Alerte gagnant : Joueurs du Mega Millions, vérifiez votre ticket ! Un heureux gagnant a remporté 1 280 000 000 $ ! Si vous avez acheté votre billet au Speedway à Des Plaines, IL, vous pourriez être le gagnant !", a tweeté la loterie de cet Etat du centre-est.

Winner Alert: Mega Millions® players, check your ticket! A lucky winner won $1,280,000,000! If you purchased your ticket from Speedway in Des Plaines, IL, you could be the winner!