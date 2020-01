Etats-Unis : un avion en difficulté largue son carburant au-dessus d'une école californienne

Il a plu du kérosène. Un Boeing en difficulté de la compagnie américaine Delta Air Lines a largué son carburant au-dessus de la banlieue de Los Angeles, mardi 14 janvier. Une vingtaine d'enfants et une dizaine d'adultes qui se trouvaient dans la cour d'une école élémentaire ont été touchés.



Highly irresponsible of @Delta to dump fuel on a school zone!! Will the airline face no consequences for their irresponsible behavior?



pic.twitter.com/KKRL784B3H@SDG2030 @AdamRogers2030 @RoArquette @RealHughJackman @PadmaLakshmi