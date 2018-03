États-Unis : révélations sur la mort de Stephon Clark

Schéma à l'appui, mimant la scène, l'avocat de la famille décrypte les résultats de l'autopsie du jeune Stephon Clark. Elle a été réalisée à la demande de ses proches. "Il a été touché dans le dos six fois, la 7ème blessure par balle est légèrement sur le flanc, mais la balle est entrée par l'arrière", détaille Benjamin Crump. Pour lui, cela indiquerait que le jeune afro-américain de 22 ans ne présentait aucune menace pour les deux policiers qui le croyaient armé.

Une nouvelle bavure policière ?

Ce soir-là, la police de Sacramento (États-Unis), appelé pour un casse de voiture, avait pris en chasse le jeune homme. Stephon Clark avait refusé de s'arrêter et a été abattu après 20 coups de feu. À la main, il tenait en fait son téléphone portable. Non armé et tué dans le dos, des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer une nouvelle bavure policière. Les deux policiers, dont l'un est noir, ont été suspendus en attendant les résultats de l'enquête.