États-Unis : pas de répit sur le front des incendies en Californie

Un mur de flamme se dresse autour des pompiers, pris au piège. Nuit et jour, ils essayent de contenir l'incendie, mais le feu ne cesse de progresser : une gigantesque bande incandescente de plus de 40 000 hectares ravage désormais la Californie, aux États-Unis. Dans certaines zones, même les bombardiers d'eau peinent à ralentir la progression des flammes.

Huit morts en moins d'une semaine

Près d'un millier de bâtiments ont été détruits, 4 000 autres sont menacés. Les pompiers doivent affronter un feu qui change sans cesse de comportement. Malgré les tonnes d'eau déversées, les autorités ne parviennent pas à éteindre les flammes. Les habitants sont évacués au fur et à mesure dans des centres d'urgence, parfois in extremis. Deux pompiers ont perdu la vie et six habitants sont morts depuis le 26 juillet dernier.