États-Unis : partir à l'aventure à Yellowstone, le parc du volcan endormi

C'est une terre sauvage, sans doute la plus mystérieuse d'Amérique. Une immense plaine qui est le territoire des bisons, croisés au bord des routes. Le parc de Yellowstone, la pierre jaune en français, se situe dans le nord-ouest des États-Unis. La vapeur est présente partout. Elle vient des bassins d'eau bouillante. Un décor irréel. "Pour moi, c'est majestueux. C'est un lieu avec une ambiance tellement particulière. C'est une sensation qu'on ne peut avoir qu'ici", explique une visiteuse.

Des geysers surgissent dans tout le parc

Les bassins sont bleus et l'eau y bouillonne avec grand fracas. "On dirait une chaudière qui sent l’œuf pourri", précise un autre visiteur. Les geysers sont omniprésents. Mammoth Hot Springs est une source d'eau brûlante qui sculpte des marches en calcaire. "Une nappe phréatique située en profondeur est chauffée par le volcan. L'eau de cette nappe s'infiltre dans toutes les fissures, comme des tuyaux", détaille un ranger. Tout le parc de Yellowstone est ce qu'on appelle un super-volcan. Il est en sommeil.