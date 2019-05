États-Unis : Pacific One, la route du rêve américain

La Pacific Coast Highway, c'est avant toute chose un long ruban de bitume coincé entre le Pacifique et les terres californiennes aux Etats-Unis. 1000 km de goudron qui traversent San Francisco, Santa Cruz ou encore Los Angeles et qui longent la côte déchiquetée de l'ouest américain. Cette route comporte l'un des ouvrages les plus iconiques de la planète : le Golden Gate Bridge qui offre des piliers immenses et une vue imprenable sur la baie.

Une zone prisée des français

30 000 français vivent à Los Angeles et certains viennent à San Francisco pour photographier ce pont construit dans les années 30. Parmi eux, Émeric Le Bars, originaire d'Angers (Maine-et-Loire). "Je vois ça comme une porte d’entrée (...) j'ai l'impression que ça ouvre la porte à la Californie", détaille Émeric. Le photographe autodidacte vit de sa passion appelée le "time-lapse, une succession de photos mises bout à bout en accéléré, et qu'il vend aux particuliers et entreprises.

