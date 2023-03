États-Unis : New York sous la neige, la Californie face une tempête hivernale inédite

La neige est tombée à New York (États-Unis). Ce n'était pas arrivé depuis longtemps ; la faute à un climat trop doux. Il a aussi neigé en Californie, ce qui est inhabituel.

Après de longs mois d'attente, New York (États-Unis) est enfin sous la neige, mercredi 1er mars. Près de cinq centimètres recouvrent la plus grande ville des États-Unis pour la première fois cet hiver. D'habitude, la ville reçoit ses premières chutes de neige dès novembre. Un enneigement tardif qui interroge. Beaucoup le voient comme un signe du changement climatique.

La pire tempête hivernale depuis des décennies en Californie



Selon les experts, ce changement climatique rend les hivers new-yorkais plus courts et plus tempérés. Dans le même temps, il augmente aussi la fréquence des épisodes climatiques extrêmes. Une thèse appuyée par des conditions climatiques anormales à l'autre bout du pays. Habituée au soleil et à des températures clémentes, la Californie traverse, ces derniers jours, la pire tempête hivernale depuis des décennies. "On a un voisin qui habite ici depuis les années 40 et il n'a jamais rien vu de tel", confie un Californien. La région a été privée d'électricité, et des routes ont été barrées.