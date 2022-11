Etats-Unis : Nancy Pelosi annonce qu'elle renonce à la présidence du groupe démocrate au Congrès américain

"Je ne vais pas me représenter à la direction démocrate du prochain Congrès." L'actuelle cheffe des démocrates de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, 82 ans, a annoncé jeudi 17 novembre son intention de ne plus assumer ce poste dans la future assemblée. Elle devra ainsi céder sa place en janvier, puisque le parti démocrate a perdu, de peu, le contrôle de la chambre basse lors des élections de mi-mandat.

Troisième personnage de l'Etat américain après le président et la vice-présidente, cette fine tacticienne occupe le perchoir, par intermittence, depuis 2007. Elle a assuré vouloir laisser la place à "une nouvelle génération". Une décision immédiatement louée par le président américain sur Twitter. Joe Biden a salué en elle une "fervente défenseure de la démocratie". "L'Amérique a une dette de gratitude envers elle pour son service, son patriotisme et sa dignité", a-t-il ajouté.

When I think of Nancy Pelosi, I think of dignity.



History will note her as the most consequential Speaker of the House of Representatives in history – she is first, last, and always for the people. America owes her a debt of gratitude for her service, patriotism, and dignity. pic.twitter.com/U2xvEVC1E5