États-Unis : Liz Cheney perd la primaire républicaine du Wyoming

C. Guttin

Liz Cheney n’a pas réussi à l’emporter lors de la primaire républicaine dans le Wyoming, mardi 16 août. Ce qui se joue dans cette primaire républicaine dans le Wyoming c’est en quelque sorte une bataille d’influence qui pourrait se résumer à la question : pour ou contre Donald Trump ? D’un côté, les candidats républicains qui sont soutenus par l’ancien président, et de l’autre, tous ceux qui ont pu, à un moment donné, critiquer Donald Trump, son action, où même son rôle lors de l’attaque sur le Capitole.

Quel futur pour le parti républicain ?

Tous ceux-là sont devenus une cible pour Donald Trump, qui souhaite les éliminer du parti. Cette stratégie semble fonctionner puisqu’au moins trois républicains soutenus par Trump ont perdu leur primaire et quatre d’entre eux se sont tout simplement retirés, pour certains à la suite de menaces de mort. Ce qui se dessine, c’est le futur du parti républicain et la possibilité d’un second mandat pour Trump en 2024.