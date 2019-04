États-Unis : les parents de la "maison de l'horreur" condamnés

À l'énoncé du verdict, la prison à perpétuité, les parents tortionnaires n'ont pas la moindre réaction. Ils sont condamnés pour avoir torturé et séquestré pendant des années 12 de leurs 13 enfants. En janvier 2018, dans un pavillon à l'est de Los Angeles (États-Unis), leurs enfants, âgés de 2 à 29 ans, sont découverts séquestrés, sales et affamés. Certains étaient attachés à des meubles dans le noir. Les enfants n'avaient le droit de se laver qu'une fois par an.

Réapprendre les bases

Des traumatismes que certaines victimes ont raconté devant les juges. Certains enfants souffrent de déficiences liées aux privations. Les services sociaux s'occupent de la fratrie. À l'audience, l'un des enfants a indiqué avoir appris à nager et à faire du vélo depuis sa libération. Il a aussi pu reprendre une scolarité normale.

Le JT

Les autres sujets du JT