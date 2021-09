États-Unis : les enfants aussi font du rodéo

Âgé d’à peine 12 ans, un jeune américain se concentre et tente de dompter sa peur avant d’entrer dans la cage au taureau. La bête, nerveuse, fait dix fois le poids du garçon, qui ne tient pas les huit secondes réglementaires pour être qualifié pour la suite des sélections régionales de rodéo pour enfants et adolescents. Aux États-Unis, le rodéo est réputé pour être le sport le plus dangereux. Des études montrent que certains chocs peuvent être dix fois plus violents qu’avec le football américain.

"J’aime ce défi"

Un autre garçon vient de prendre un coup amorti par son gilet de protection. Il se contorsionne sur le sol. "J’aime ce défi, la sensation d’escalader une montagne à chaque fois", témoigne l’adolescent, une fois remis sur pied par son père. "Je suis toujours fier de lui, tant qu’il se donne à 100%", poursuit le paternel. Les jeunes compétiteurs sont nombreux à rêver de devenir, un jour, champion professionnel.