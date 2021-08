États-Unis : le Tennessee frappé par des intempéries meurtrières

Les habitants, qui ont les pieds dans le courant, entendent un bruit de rivière qui déferle. La petite ville de Waverly, à l'ouest de Nashville dans le Tennessee (États-Unis), regarde monter les eaux. Les habitants sont stoïques face à la violence de la tempête. Les orages ont frappé, samedi 21 août, puis dans la nuit du 21 au 22 août, faisant déborder le fleuve Tennessee et ses affluents. Les torrents d'eau emportent tout : matériaux, voitures et même abris de jardin. Les hélicoptères évacuent les habitants et continuent de chercher 40 personnes toujours disparues.

Après l'eau, les flammes

Les habitants, apeurés, se rassemblent comme ils peuvent. Un bateau a été mis à l'eau sur un parking. "J'ai une enfant et je ne sais pas nager. C'était vraiment effrayant", témoigne une mère de famille. "Ce n'est pas croyable", résume le sheriff du comté de Humphreys. Les dégâts sont impressionnants. Une maison a été déplacée par la force des eaux. Dans un hameau, tout est enchevêtré. L'eau laisse parfois la place aux flammes. Les pompiers et la police continuent de déployer des moyens importants pour trouver d'éventuels survivants.