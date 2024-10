Direct Guerre au Proche-Orient : les Etats-Unis et l'ONU mettent en garde Israël contre une "politique de famine"

Israël doit "faire plus pour régler la crise humanitaire intolérable et catastrophique" dans la bande de Gaza. L'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a levé le ton, mercredi 16 octobre, lors d'un nouveau Conseil de sécurité de l'ONU à New York. "Une, je cite, 'politique de famine' dans le nord de Gaza serait atroce et inacceptable et aurait des implications en droit international et dans la loi américaine", a-t-elle menacé. "La faim dans la bande de Gaza est artificiellement créée" et Israël "empêche activement les convois de passer la frontière", a accusé le chef de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) Philippe Lazzarini, depuis Berlin (Allemagne). Suivez notre direct.

Israël récuse les accusations. L'ambassadeur israélien Danny Danon a assuré que "plus d'un million de tonnes d'aide" avaient été acheminées dans l'enclave palestinienne. "Le problème est le Hamas qui détourne l'aide (...) et la vend pour alimenter sa machine de terreur, pendant que la population civile souffre", a-t-il avancé. Le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, a affirmé aussi que son pays ferait "tout pour permettre à la communauté internationale de fournir une aide humanitaire à Gaza".

Une attaque israélienne en Syrie. Une offensive aérienne imputée à l'Etat hébreu a visé dans la nuit de mercredi à jeudi la ville côtière syrienne de Lattaquié, y provoquant des incendies, a rapporté l'agence officielle locale Sana, qui ne fait pas état de victimes. Cette frappe a ciblé "un entrepôt d'armes", selon l'ONG l'Observatoire syrien des droits de l'homme.

Des entrepôts d'armements houthis détruits au Yémen. Les Etats-Unis ont annoncé jeudi matin avoir eu recours à des bombardiers B-2 pour détruire des entrepôts souterrains d'armement des rebelles houthis. Ils abritaient plusieurs types d'armes utilisées "pour cibler des navires civils et militaires dans toute la région", a assuré le ministre de la Défense américain Lloyd Austin.

Le Hezbollah dit avoir détruit un char israélien. Le mouvement islamiste explique avoir pour cela utilisé un "missile guidé", dans la nuit de mercredi à jeudi près de la frontière dans le sud du Liban. Le mouvement pro-iranien dit mener des combats rapprochés avec des soldats israéliens qui mènent des incursions dans la zone.