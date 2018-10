États unis : le loto de tous les records

C'est le plus gros jackpot de l'histoire, 1,6 milliard de dollars soit près de 1,5 milliard d'euros : un record mondial. Aucun gagnant lors du tirage de la semaine dernière, alors le pactole de ce mardi 23 octobre a encore grossi. Dans les 44 États américains participants, les joueurs se sont précipités pour valider leur ticket, persuadés d'être le gagnant.

Une chance sur 302 millions de gagner

Dans le pays, les mathématiciens s'activent pour donner des conseils aux joueurs. "En mathématique, on a un calcul pour compter le nombre de combinaison possible, ça s'appelle le 'combinatorics'. Il y a vraiment peu de chance de gagner sauf si vous achetez des milliers et des milliers de tickets et là encore la probabilité est infime", explique Andrew Swift, mathématicien à l'université du Nebraska (États-Unis). En réalité, les joueurs ont 1 chance sur 302 millions d'avoir choisi les six bons numéros sur les 70. Pas de quoi décourager ceux qui croient au rêve américain. Le tirage au sort aura lieu cette nuit.

