États-Unis : le Colorado frappé par une sécheresse historique

Aux États-Unis, le Colorado est frappé par une terrible sécheresse. Elle menace la production hydro-électrique, l’agriculture et certaines industries. Une bande blanche est visible sur le fleuve, comme pour témoigner des 43 mètres perdus en 20 ans par le lac Mead. C’est le plus grand réservoir d’eau du pays et il est alimenté par le fleuve Colorado. "Ce paysage nous hurle à la figure qu’il y a un problème. Ces terres émergées, c’est un énorme cri d’alarme", s’inquiète Patricia Mulroy, ancienne directeur de l’agence de l’eau du Nevada.

Pénurie d'eau

Quatre bassins de population sont concernés : Las Vegas (Nevada), Phoenix (Arizona), Los Angeles et San Diego (Californie), soit 40 millions d’Américains. Un élément phare manque et aggrave la situation. "La neige, c’est comme nos batteries, c’est notre réserve, notre stock d’eau. Maintenant la saison des neiges est beaucoup plus courte. Pour rattraper, il nous faudrait une décennie d’années humides", explique JT Reager, hydrologue à la NASA. Les autorités pourraient déclarer le statut d’urgence pour pénurie d’eau, une première pour le Colorado.