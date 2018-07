Etats-Unis : le chef du renseignement dénonce un essor des cyberattaques russes

"Les acteurs russes et autres tentent aussi d'exploiter nos vulnérabilités dans nos infrastructures vitales", a souligné le responsable.

Les piratages informatiques menaçant les Etats-Unis s'accentuent, notamment en provenance de la Russie, a averti, vendredi 13 juillet, le chef du renseignement américain Dan Coats, juste avant le premier sommet bilatéral entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine.

"Les signaux d'alerte sont là. Ils clignotent. C'est pourquoi j'estime que nous avons atteint une situation critique", a déclaré Dan Coats vendredi lors d'un colloque à Washington.

"L'acteur étranger le plus agressif"

Ces attaques hostiles, "incessantes et invasives", ne visent pas simplement à perturber le cours normal de la démocratie américaine, notamment les élections de mi-mandat qui vont se tenir en novembre, a-t-il prévenu. "Les acteurs russes et autres tentent aussi d'exploiter nos vulnérabilités dans nos infrastructures vitales", a souligné le responsable.

Selon Dan Coats, les "pires" auteurs de cyberattaques sont la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, mais la Russie est "l'acteur étranger le plus agressif, sans aucun doute. Et ils continuent leurs efforts pour saper notre démocratie", a-t-il insisté.