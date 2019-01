États-Unis : la tendance des terrains de sport à domicile

Bienvenue chez la famille Williams, 11 enfants : six filles et cinq garçons. Il faut donc de la place dans cette immense maison de Virginie. La mère de famille nous fait la visite et c'est au bout d'un long couloir que se niche un terrain de basket privé ! le père est avocat, il peut offrir un entraîneur personnel pour la famille qui vient tous les jours de 17 à 19 heures. Les enfants ont attrapé le virus du sport.

Une maison transformée en complexe sportif

Dans les familles aisées américaines, les surfaces privées de sport sont en pleine expansion. Elles peuvent être en intérieur ou en extérieur : basket, hockey sur glace, football américain ou même skatepark à domicile. Ce riche habitant de l'Utah a carrément transformé sa maison en complexe sportif sur trois étages. C'est sous le ciel bleu de Californie que l'on trouve le plus de terrains de sport privés. Le but est d'inculquer les valeurs du sport aux enfants. En moyenne, un terrain de basket privé coûte entre 10 et 30 000 euros. Des sommes que les parents sont prêts à investir sur leurs enfants pour qu'ils obtiennent des bourses dans des grandes universités.

