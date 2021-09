Etats-Unis : la tempête Nicholas devient ouragan et se dirige vers Houston

Danger à venir. La tempête tropicale Nicholas s'est transformée en ouragan dans le Golfe du Mexique à l'approche de la côte des Etats-Unis et se dirige vers la ville de Houston (Texas), a annoncé lundi 13 septembre le Centre national des ouragans (NHC). Accompagné de vents de 120 km/h, Nicholas "apporte de grosses pluies, des vents forts et des perturbations orageuses vers les côtes centrale et septentrionale du Texas", a déclaré le NHC dans son bulletin publié à 3 heures GMT (5 heures, heure française), précisant que l'ouragan se trouvait à 30 km au sud-est de Matagorda, ville située à quelques kilomètres de Houston. Le gouverneur du Texas Greg Abbott a demandé aux habitants de tenir compte des mises en garde des autorités locales.

Jusqu'à 50 centimètres de pluie attendus

"Nous attendons de fortes pluies ce soir et demain. Je vous encourage vivement à ne pas prendre la route", a exhorté Sylvester Turner, le maire de Houston, métropole encore marquée par le dévastateur ouragan Harvey en 2017. Lundi soir, plusieurs routes des comtés de Matagorda et de Lavaca, à environ 1 heure 30 de route de Houston, avaient été fermées à cause d'inondations. Les établissements scolaires de la zone de Houston seront fermés mardi tandis que les activités scolaires devant avoir lieu le lundi après-midi ont été annulées. Jusqu'à 50 centimètres de pluie pourraient tomber sur le sud-est du Texas, ont mis en garde les services météorologiques. La tempête Nicholas devrait faiblir à partir de mardi, tout en continuant sa route vers le nord-est.