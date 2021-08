Etats-Unis : la tempête Henri devient un ouragan de catégorie 1 et s'approche du nord-est du pays

La tempête Henri s'est transformée samedi 21 août en ouragan de catégorie 1 et se dirige vers le nord-est des Etats-Unis, a annoncé le Centre américain de surveillance des ouragans (NHC). Une partie du nord-est des Etats-Unis, dont New York, a été placée vendredi en alerte à l'approche de Henri, qui pourrait devenir le premier ouragan en 30 ans à toucher la côte de la Nouvelle-Angleterre.

#Henri has strengthened to a hurricane and is headed for Long Island and southern New England. Hurricane and Tropical Storm Warnings have been extended eastward. Here are the 11 am EDT Key Messages. See https://t.co/tW4KeFW0gB for details. pic.twitter.com/lRb61AnHaj