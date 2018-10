Etats-Unis : l'ouragan Michael se hisse en catégorie 3, la Floride en état d'urgence

Une montée en puissance. L'ouragan Michael, qui se dirige vers les côtes de Floride en remontant vers le nord dans le golfe du Mexique, s'est hissé, mardi 9 octobre, en catégorie 3, sur une échelle de 5, a annoncé le Centre national des ouragans (NHC).

"Michael se renforce en ouragan majeur", c'est-à-dire en catégorie 3, ont indiqué ces météorologues dans leur bulletin, mettant de nouveau en garde contre une montée du niveau de la mer potentiellement mortelle, ainsi que contre des vents puissants --195 km/h en moyenne-- et de fortes précipitations. Il devrait toucher terre en Floride mercredi après-midi.

JUST IN: Hurricane Michael has continued to intensify and is now a Category 3 storm, according to the National Hurricane Center. Maximum sustained winds have increased to 120 mph, with gusts to 150 mph https://t.co/dIJ5mGnFov pic.twitter.com/T3vz6DIxNX