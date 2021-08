États-Unis : l'ouragan Ida fait de nombreux dégâts en Louisiane

Aux États-Unis, en Louisiane, les dégâts sont très importants après le passage de l'ouragan Ida. Des rafales de vents soufflant à plus de 200 km/h ont été enregistrées, dimanche 29 août.

L'ouragan Ida a frappé la Louisiane (États-Unis), dimanche 29 août. Par endroits, le vent a atteint les 200 km/h, provoquant d'importants dégâts : un garage envolé, une station-service balayée. À la Nouvelle-Orléans (Louisiane), les rues sont désertes. Certains habitants ont décidé de quitter la ville, d'autres sont restés, calfeutrés pour affronter l'ouragan, désormais rétrogradé en catégorie 1.

Un million de foyers sans électricité

En Louisiane, les poteaux électriques inquiètent les autorités, et rendent la zone encore plus dangereuse. Dans la soirée du dimanche 29 août, environ un million de foyers étaient privés d'électricité à la Nouvelle-Orléans. "Il est impératif de continuer à rester chez vous dans les endroits les plus surs. En aucun cas vus ne devez vous aventurer en ville, c'est très dangereux", a déclaré la maire de la ville, LaToya Cantrell. Ce midi, l'ouragan Ida poursuit sa route vers le nord. Une personne a déjà perdu la vie.