Etats-Unis: l'horloge de la fin du monde

Il est miniuit moins deux avant la fin du monde et c'est stable, par rapport à l'année dernière, créée pendant la guerre froide.

Cette horloge symbolise les menaces qui pèsent sur l'Humanité, entrée dans une période dite du "nouvel anormal" .

Robert Rosner, professeur d'astronomie à l'université de Chicago:

"C'est une réalité dérangeante où la situation ne s'améliore pas. Il semble que nous normalisons un monde où les risques de guerre nucléaire et de changement climatique sont plus présents que jamais et ne sont pas résolus de façon efficace."

Pour les membres du magazine scientifique qui règle cette horloge,

la situation dans le monde est dangeureuse.

Les Etats-Unis, la Russie et l'Iran restent des menaces nucléaires.

L'émission des gaz à effet de serre augmente et le réchauffement climatique s'accélère. Les fake news génèrent rages et divisions autour du monde.

Jerry Brown, ancien gouverneur de Californie:

"Nous sommes comme les passagers du Titanic: nous ne voyons pas l'iceberg devant nous mais nous profitons des bons repas et de la musique."

L'horloge a atteint son record d'optimisme en 1991 à la fin de la Guerre Froide.

Elle indiquait 17 minutes avant la fin du monde.