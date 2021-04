Etats-Unis : Joe Biden va prendre un chat à la Maison Blanche

Bouleversement animalier en perspective à la Maison Blanche. Les chiens du président Joe Biden devront bientôt apprendre à cohabiter avec un nouvel occupant, un chat. "Oui c'est vrai", a confirmé la Première dame Jill Biden, dans une interview diffusée vendredi 30 avril sur la chaîne américaine NBC (en anglais), précisant que le félin arriverait bientôt à la Maison Blanche.

Cette nouvelle arrivée survient après les mésaventures canines impliquant le plus jeune chien de la famille présidentiel, le berger allemand Major, à l'origine de deux incidents de morsures sur du personnel de la Maison Blanche.

Un entraînement d'adaptation pour l'un des chiens

Issu d'un refuge et âgé de 3 ans, Major avait dû quitter le domicile présidentiel pendant plusieurs semaines en avril afin de suivre un entraînement pour l'aider à s'adapter à son nouvel environnement, toujours bondé.

De retour au 1600 Pennsylvania Avenue, Major et son acolyte Champ, l'autre berger allemand du couple présidentiel, plus âgé et plus sage, devront désormais apprendre à gérer la présence d'un chat sur leur territoire. "Cela faisait partie de son entraînement. Ils l'ont emmené dans un refuge pour chat et il s'est bien comporté", a assuré Jill Biden à propos du canidé.