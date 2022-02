Etats-Unis : Joe Biden nomme la juge Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême, une première pour une magistrate noire

C'est la première magistrate noire appelée à siéger à la plus haute institution judiciaire des Etats-Unis. Le président américain, Joe Biden, a décidé, vendredi 25 février, de nommer la juge Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême. Il confirme ainsi une information donnée un peu plus tôt par CNN et NBC (liens en anglais).

"Je suis fier d'annoncer que je nomme le juge Ketanji Brown Jackson pour siéger à la Cour suprême. Siégeant actuellement à la Cour d'appel des Etats-Unis pour le circuit de D.C., elle est l'un des esprits juridiques les plus brillants de notre pays et sera une juge exceptionnelle", a tweeté Joe Biden. Il présentera formellement la magistrate lors d'une cérémonie à la Maison Blanche vendredi après-midi.

I’m proud to announce that I am nominating Judge Ketanji Brown Jackson to serve on the Supreme Court. Currently serving on the U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit, she is one of our nation’s brightest legal minds and will be an exceptional Justice.https://t.co/iePvhz1YaA pic.twitter.com/Nzqv2AtN8h