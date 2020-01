Etats-Unis : forte explosion d'un immeuble à Houston

Une forte explosion a secoué, vendredi 24 janvier, la ville de Houston au Texas (Etats-Unis), ont annoncé les autorités locales sur Twitter. La déflagration s'est produite vers 4h15 (heure locale) dans un immeuble du nord-ouest de la ville, provoquant d'importants nuages de fumée, ont rapporté des médias américains.

Au moins une personne a été transportée à l'hôpital, selon les pompiers. Les autorités locales n'ont pas encore donné de précision sur les causes de cette explosion. "Nous vous informerons de la cause éventuelle de l'explosion dès que nous aurons des informations concrètes", a annoncé Samuel Pena, le chef des pompiers de Houston sur Twitter.

This is still an active scene. Avoid the area.



No evacuation order given at this time.



We will advise of the possible cause of the explosion as soon as we have concrete info. @HoustonFire HazMat team is on scene and monitoring. https://t.co/OUkT1T934I