États-Unis : état d'urgence décrété dans le Maryland après une violente tempête

La rue principale d'Ellicott City, située dans l'État du Maryland (États-Unis), a été recouverte par un torrent d'eau brunâtre. Depuis hier, dimanche 27 mai, les bâtiments vacillent et les voitures sont emportées sur son passage. Une tempête a inondé la région de Baltimore dimanche, obligeant le gouvernement de l'État a décréter l'état d'urgence.

Des habitants évacués

À certains endroits, le niveau de l'eau est monté au-dessus du premier étage des maisons, comme en témoignent des vidéos prises par des habitants et publiées sur les réseaux sociaux. Les résidents ont donc dû être évacués et se réfugier sur des terrains en hauteur. Pour l'heure, aucun blessé n'est à déplorer, mais les autorités sont en alerte. En 2016, des inondations avaient déjà fait deux morts et d'innombrables dégâts dans la ville.

