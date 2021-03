Etats-Unis et Europe : les taxes douanières suspendues

“C’est un immense soulagement pour les Européens", lance le journaliste France Télévisions Julien Gasparutto, en duplex de Bruxelles (Belgique). “Enfin nous sortons de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et l’Europe”, a déclaré le ministre de l’Economie Bruno Le Maire. “A l'origine, il y a ce conflit entre Boeing et Airbus qui dure depuis plus de 15 ans”, poursuit le journaliste. “En 2019, Donald Trump avait instauré des surtaxes douanières sur tout un tas de produits en Europe, notamment sur les vins et les spiritueux français.” La disparition de ces taxes est donc une excellente nouvelle en France.

Un geste d’ouverture

“Plus globalement, l'Europe se réjouit de ce geste d’ouverture de Joe Biden moins de deux mois après son investiture. Cela permet de restaurer la confiance et de donner un nouveau départ dans les relations avec les Etats-Unis”, conclut le journaliste Julien Gasparutto.

