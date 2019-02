Etats-Unis : cinq morts et plusieurs policiers blessés dans une fusillade près de Chicago

Il est environ 13h30 (19h30 GMT) à Aurora, dans l'Illinois (Etats-Unis), quand les policiers arrivent sur les lieux de la fusillade signalée dans une usine. Cinq personnes ont été tuées et plusieurs policiers blessés, vendredi 15 février, lorsqu'un homme de 45 ans a tiré dans un bâtiment d'une zone industrielle de la banlieue de Chicago, a annoncé la police. Le tireur a été abattu.

Les policiers "se sont faits immédiatement tirer dessus", a rapporté Kristen Ziman, chef de la police d'Aurora, au cours d'une conférence de presse. Elle a précisé que cinq policiers avaient été blessés par balle. "Les autres policiers présents sur les lieux ont localisé des victimes blessées par balle à l'intérieur du bâtiment. A ce stade, nous avons confirmé la mort de cinq" personnes, a-t-elle poursuivi. Un sixième policier a également été blessé mais les circonstances n'ont pas été dévoilées.

Le tireur a été abattu par les forces de l'ordre. Il a été officiellement identifié. Il s'agit de Gary Martin, un homme âgé de 45 ans. Il n'est pas clair s'il figure ou non parmi les cinq morts annoncés par les autorités. "Nous pensons qu'il était un employé" de l'entreprise dans laquelle il a ouvert le feu, a précisé Kristen Ziman, ajoutant ne pas pouvoir dans l'immédiat expliquer son geste.

Un témoin de la fusillade, John Probst, a raconté à la chaîne ABC7 avoir reconnu le tireur, qui travaillait, selon lui, dans cette société depuis une quinzaine d'années. Lui-même n'a pas été blessé mais il a dit avoir vu un de ses collègues "saigner assez abondamment".

Le président américain Donald Trump a, de son côté, salué le "formidable travail" des forces de l'ordre à Aurora. "Nos sincères condoléances à toutes les victimes et à leurs familles. L'Amérique est avec vous !", a-il écrit sur Twitter.

Great job by law enforcement in Aurora, Illinois. Heartfelt condolences to all of the victims and their families. America is with you!