États-Unis : Bernie Sanders fait sensation

Un socialiste à la tête des États-Unis ? En tout cas, le sénateur du Vermont Bernie Sanders est bien parti, après les premiers scrutins, pour représenter le parti démocrate pour la course à la Maison Blanche. Samedi 22 février, il a une nouvelle fois triomphé dans le Nevada, levant une partie des doutes qui le concernaient quant au soutien qu'il pouvait attendre des minorités. "Nous avons rassemblé une coalition multigénérationnelle et multiraciale, qui a, non seulement, gagné dans le Nevada, mais qui va aussi balayer le pays", a-t-il déclaré au soir de sa victoire.

Rassembler au-delà de la gauche

Souvent qualifié, par ses concurrents à l'investiture démocrate, d'utopiste pour son programme très à gauche, l'homme politique de 73 ans est parvenu à imposer ses idées dans tout un pan de la population américaine. Reste que sa capacité à rassembler au-delà est encore interrogée. "Comment un socialiste peut gagner au milieu de la phase d'expansion économique la plus importante de l'histoire du pays ?", se demande le spécialiste des États-Unis François Durpaire.

