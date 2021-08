Etats-Unis : au procès du chanteur R. Kelly, une victime raconte les violences et les humiliations

Jerhonda Pace a raconté au tribunal en lisant son journal intime comment l'artiste l'avait violentée et humiliée, alors qu'elle n'avait que 16 ans.

Un témoignage glaçant. Au procés de R. Kelly à New York, une jeune femme a raconté, jeudi 20 août, comment la star déchue du R&B l'avait violentée et humiliée. Elle a lu son journal intime de l'époque pour témoiner de cette violence au tribunal chargé de juger le chanteur américain pour plusieurs abus sexuels.

Aujourd'hui âgée de 28 ans, Jerhonda Pace n'en avait que 16, en dessous de l'âge du consentement aux Etats-Unis, lorsqu'elle a eu des relations sexuelles sur une période de six mois avec le musicien originaire de Chicago, déjà vainqueur de trois Grammy Awards à l'époque. Devant le jury, elle a pleuré en lisant des passages de son journal, où elle raconte que le chanteur l'a giflée. "Si je lui mens encore, la prochaine fois, ça ne sera pas une petite tape", a-t-elle lu.

Elle a aussi raconté un épisode où le chanteur l'a étranglée au cours d'une dispute jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, avant d'avoir ensuite une relation sexuelle. Selon son récit, il lui demandait de porter des tenues de scout ou de se faire des tresses pour mieux assouvir ses fantasmes lors d'ébats qu'il filmait. Mais un jour, après une nouvelle et dernière relation sexuelle, elle en a "eu marre. Je suis rentrée chez moi et j'ai tout raconté", a-t-elle expliqué.

Un réseau qui recrutait et préparait des jeunes filles

Durant son contre-interrogatoire, l'un des avocats de la défense a tenté de présenter Jerhonda Pace en "groupie qui harcelait" le chanteur après la fin de leur relation, ce qu'elle a réfuté. La victime, l'une des six du procès, accuse aussi R. Kelly de lui avoir transmis à l'époque un herpès génital sans la prévenir qu'il était atteint par cette maladie sexuellement transmissible. Une position confortée par le médecin du chanteur, Kris McGrath, qui a confirmé qu'il lui avait prescrit un traitement dès 2007.

Le chanteur de 54 ans, connu dans le monde entier notamment pour son tube I Believe I Can fly, est jugé devant le tribunal fédéral de Brooklyn pour extorsion, exploitation sexuelle de mineure, enlèvement, corruption et travail forcé, sur une période allant de 1994 à 2018.

Selon l'acte d'accusation, il dirigeait un réseau qui recrutait et préparait des jeunes filles à avoir des relations sexuelles avec lui, les enfermant dans leurs chambres d'hôtel quand il était en tournée. Star mondiale, il avait plusieurs fois été accusé d'abus sexuels mais avait été acquitté lors d'un procès en 2008 pour pédopornographie. S'il est reconnu coupable de toutes les charges par le jury, R. Kelly risque entre 10 ans de prison et la perpétuité.