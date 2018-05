États unis : après avoir passé 17 ans en prison, John Bunn est innocenté

Après 17 ans de prison et 27 ans de combats, John Bunn est enfin innocenté par le tribunal de New York (États-Unis) ce jeudi 17 mai. En 1991, il a 14 ans lorsqu'il est accusé du meurtre d'un conseiller pénitentiaire. L'accusation reposait sur des preuves fabriquées. Il avait été libéré en 2009 pour avoir sauvé un gardien du viol.

"Je suis un homme innocent"

"Cela fait 27 ans que je me bats pour ma vie. (...) Je suis un homme innocent, votre Honneur. Et je l'ai toujours été. (...) Vous avez condamné et mis en prison la mauvaise personne. La personne qui a tué un homme est toujours en liberté. Je ne mérite pas tout ce que vous m'avez fait endurer", a-t-il déclaré en larme avant son acquittement. La juge de la cour suprême de Brooklyn a formulé des excuses au nom de la justice et lui a déclaré : "Cela n’aurait jamais dû arriver".