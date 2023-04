États-Unis : à New York, la comparution historique de Donald Trump devant la justice

Un ancien président comparaît pour la première fois face à la justice américaine, mardi 4 avril. Donald Trump a rendez-vous au tribunal de New-York vers 20 heures. Il est inculpé dans l'affaire Stormy Daniels, une ancienne star du X qu'il aurait payée pour qu'elle taise leur relation.

Des centaines de caméras l’attendaient à New York (États-Unis), lundi 3 avril. Donald Trump les a salués fièrement à l’entrée de la tour qui porte son nom. C’est ici, sous très haute sécurité, qu’il passera les dernières heures avant son audience historique. Il est poursuivi pour avoir acheté le silence de l’actrice porno Stormy Daniels en 2016, avec l’argent de sa campagne.

Une arrivée spectaculaire suivie en direct à la télévision

Jamais un ancien président américain n’a comparu devant le tribunal de New York. Son arrivée spectaculaire a été suivie en direct à la télévision, tout comme son cortège en route vers Manhattan. Quelques uns de ses partisans les plus fervents l’attendaient pour le soutenir. Les anti-Trump, eux, l’imaginent volontiers condamné. Au tribunal, Donald Trump devrait se soumettre au même rituel que les prévenus ordinaires. Face à la crainte de débordements, Joe Biden, le président des États-Unis, affiche sa sérénité et dit avoir "confiance en la police de New York".