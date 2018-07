Etats-Unis : 12 agents russes inculpés pour le piratage du parti démocrate en 2016

Les agents auraient utilisé un faux site internet, DCLeaks, et un faux pirate informatique dénommé Guccifer 2.0 pour diffuser les documents volés sur internet.

Trois jours avant le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le procureur spécial chargé de l'enquête sur une ingérence du Kremlin dans la présidentielle américaine de 2016 a inculpé, vendredi 13 juillet, douze agents du renseignement russe pour avoir piraté les ordinateurs du parti démocrate.

Les inculpés, tous membres des services de renseignement de l'armée russe (GRU), sont accusés d'avoir conduit "des opérations informatiques de grande envergure" entre mars et novembre 2016 pour s'introduire dans les ordinateurs de volontaires et responsables démocrates, voler des documents internes et "organiser" leur publication "pour s'ingérer dans l'élection", selon l'acte d'accusation.

Pas d'impact sur le scrutin

Aucun des inculpés ne semble bénéficier d'une importante notoriété en Russie. Les agents auraient utilisé un faux site internet, DCLeaks, et un faux pirate informatique dénommé Guccifer 2.0 pour diffuser les documents volés sur internet. Ils auraient également transféré des documents "à une autre organisation" non nommée, vraisemblablement WikiLeaks.

Mais ces opérations n'ont pas eu d'impact sur le scrutin de novembre et le dossier d'inculpation n'a pas démontré de collaboration intentionnelle entre des Américains et des agents russes, a souligné vendredi le numéro 2 du ministère de la Justice, Rod Rosenstein.

"Je vais absolument et fermement poser la question" de l'ingérence russe pendant le sommet, a affirmé vendredi le président américain, qui prenait le thé avec la reine d'Angleterre à Londres quand les inculpations ont été rendues publiques.