Espace : une aide-soignante de 29 ans sera la première touriste spatiale à voyager en orbite

Hayley Arceneaux, 29 ans, a survécu à un cancer et sera bientôt une pionnière de l’espace. À la fin de l’année 2021, elle sera plus jeune Américaine à voyager en orbite autour de la terre et embarquera en tant que touriste spatiale dans une fusée SpaceX. "Ils m’ont juste appelée et dit : ‘tu veux aller dans l’espace ?’, raconte-t-elle aux journalistes de France Télévisions. Et immédiatement j’ai dit 'oui, oui, oui absolument'."

Enfant, la jeune femme devait d’être astronaute. Elle visite la NASA à dix ans, avant de se faire diagnostiquer, quelques mois plus tard, un cancer des os. Malgré son handicap à la jambe, elle va pouvoir aujourd’hui prendre le chemin des étoiles. "Je n’aurais jamais pensé que j’irais dans l’espace, et j’aimerais juste inspirer les autres patients à rêver en grand et ne pas se limiter eux-mêmes", confie Hayley Arceneaux. Ce vol touristique est financé par le milliardaire Jared Isaacman, qui emmènera trois touristes avec lui.

