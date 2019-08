Etats-Uni : cinq ans après les révoltes de Ferguson, le père de Michael Brown veut rouvrir l'enquête

Le père de Michael Brown, un jeune Noir dont la mort il y a cinq ans sous les balles d'un policier blanc avait embrasé la ville de Ferguson, a demandé vendredi 9 août à la justice de rouvrir l'enquête sur les circonstances du drame.

On the fifth anniversary of his son’s death, Michael Brown’s father gave an impassioned speech asking the St. Louis County prosecutor to reopen Michael Brown’s murder case. pic.twitter.com/gIRpxkxC1R