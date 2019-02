Donald Trump souhaite bonne chance à Bernie Sanders, candidat pour la présidentielle américaine de 2020

Donald Trump et Bernie Sanders se retrouveront-ils face à face à la prochaine élection présidentielle américaine en 2020 ? Mardi 19 février, l'actuel locataire de la Maison Blanche a souhaité bonne chance à son possible adversaire, qui s'est lancé une nouvelle fois dans la course à l'investiture suprême. Mais le milliardaire républicain ne s'est pas privé de lancer quelques piques à son potentiel rival démocrate.

"Je souhaite bonne chance à Bernie, ce sera intéressant de voir comme cela va se passer pour lui", a déclaré Donald Trump, interrogé, dans le Bureau ovale, sur cette nouvelle candidature dans le camp démocrate. "Personnellement, je pense qu'il a laissé passer sa chance, mais j'aime bien Bernie", a ajouté le président américain, estimant qu'il avait des points communs avec lui sur la question des échanges commerciaux.

On Bernie Sanders running for president, Trump says "I like Bernie" and "I wish Bernie well." He goes on to lament "what happened to Bernie" during the 2016 campaign.



"I think he was taken advantage of. He ran great 4 years ago and he was not treated with respect by Clinton." pic.twitter.com/cvU7XaYu0X